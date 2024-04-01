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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.28
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.30
ÖMER YETİŞ 68 %0.20 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
NAZMİ KIZILTEPE 5 %0.15 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
ALİ HENKOĞLU 5 %0.14 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
MEHMET ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAKIR 16 %0.23 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
SULTAN ÖZSOY 36 %0.29 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %95.59
SULTAN DİKİCİ 17 %0.14 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %96.49
MEHMET EMİN BAŞ 83 %0.72 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ DEMİREL 4 %0.07 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %79.55
RECEP KARABULUT 134 %0.48 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %55.56
ADİLE ABACI 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %67.95
SİNAN TİYMUR 27 %0.20 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %68.85
YASEMİN DAĞ 26 %0.28 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %93.13
FESİH CAN 435 %0.23 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %82.76
MUSTAFA SEZER 467 %0.29 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %59.09
ÖZLEM ASİLTÜRK 16 %0.14 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
MEHMET GÖK 8 %0.10 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %89.68
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı