|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.30
|ÖMER YETİŞ
|68
|%0.20
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|NAZMİ KIZILTEPE
|5
|%0.15
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
|ALİ HENKOĞLU
|5
|%0.14
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|MEHMET ÖZDEMİR
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAKIR
|16
|%0.23
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
|SULTAN ÖZSOY
|36
|%0.29
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %95.59
|SULTAN DİKİCİ
|17
|%0.14
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %96.49
|MEHMET EMİN BAŞ
|83
|%0.72
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ DEMİREL
|4
|%0.07
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %79.55
|RECEP KARABULUT
|134
|%0.48
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %55.56
|ADİLE ABACI
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %67.95
|SİNAN TİYMUR
|27
|%0.20
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KALE
Açılan Sandık Oranı %68.85
|YASEMİN DAĞ
|26
|%0.28
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %93.13
|FESİH CAN
|435
|%0.23
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %82.76
|MUSTAFA SEZER
|467
|%0.29
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %59.09
|ÖZLEM ASİLTÜRK
|16
|%0.14
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
|MEHMET GÖK
|8
|%0.10
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %89.68
|0
|%0
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