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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %70.59
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.45
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %72.14
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %92.70
KENAN DOĞRU 77 %0.35 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %53.33
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %77.32
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %92.66
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %66.13
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %82.64
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %64.72
METİN SEPETÇİ 212 %0.32 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %32.65
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %95.45
CÜNEYT TAYLAN 253 %0.76 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %58.44
EVREN TURHAN 49 %0.09 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %78.57
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %79.01
MEHMET CAN 88 %0.11 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %72.74
OKTAY GÖKKAYA 308 %0.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı