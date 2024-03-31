|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %70.59
|0
|%0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.45
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %72.14
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %92.70
|KENAN DOĞRU
|77
|%0.35
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %53.33
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %77.32
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %92.66
|0
|%0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %66.13
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %82.64
|0
|%0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %64.72
|METİN SEPETÇİ
|212
|%0.32
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %32.65
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %95.45
|CÜNEYT TAYLAN
|253
|%0.76
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %58.44
|EVREN TURHAN
|49
|%0.09
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %78.57
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %79.01
|MEHMET CAN
|88
|%0.11
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %72.74
|OKTAY GÖKKAYA
|308
|%0.28
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