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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.30
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.45
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %71.27
MEHMET BİLLORER 93 %0.12 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
BİLAL BAYKAN 58 %0.20 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %75.76
SANİYE KULAÇ 217 %0.29 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
NAZIM ÇELİK 31 %0.06 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
MEHMET SERKAN ÖZÇELİK 204 %0.30 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
MUHAMMET ÇİÇEK 140 %0.15 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
ÇETİN TATLI 52 %0.15 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN USTAOĞLU 892 %2.12 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
İSMAİL HAZIR 22 %0.12 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı