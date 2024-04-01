|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %71.27
|MEHMET BİLLORER
|93
|%0.12
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|BİLAL BAYKAN
|58
|%0.20
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %75.76
|SANİYE KULAÇ
|217
|%0.29
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|0
|%0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
|NAZIM ÇELİK
|31
|%0.06
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
|MEHMET SERKAN ÖZÇELİK
|204
|%0.30
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
|MUHAMMET ÇİÇEK
|140
|%0.15
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
|ÇETİN TATLI
|52
|%0.15
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN USTAOĞLU
|892
|%2.12
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ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
|İSMAİL HAZIR
|22
|%0.12
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
|0
|%0
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