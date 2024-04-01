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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.28
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.52
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZDEMİR 34 %0.62 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ NACİ MELEK 0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BATUHAN İLGÜN 8 %0.17 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN GÜNGÖR 3 %0.20 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KARATAŞ 4 %0.30 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.28
KASIM GÜMÜŞ 156 %0.37 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %88.89
ARİF ATAKAN CANBAZ 9 %0.54 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR YILDIRIM 69 %5.46 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
NECMETTİN TÜRKOĞLU 17 %3.30 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı