|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %85.17
|MEHMET FATİH YAŞAR
|136
|%0.25
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %74.61
|İBRAHİM ÇAMKERTEN
|96
|%0.17
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %86.21
|MUHAMMET ALİ ÜNSÜR
|320
|%0.31
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %64.69
|ZEKERİYA ÇILDIR
|43
|%0.08
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %64.86
|ALİ ÇELİK
|115
|%0.67
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %51.83
|MÜKAİL İZGİ
|740
|%0.72
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %60.99
|FIRAT GÜLAĞIZ
|143
|%0.25
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %69.01
|ERCAN AKTAN
|175
|%0.11
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %82.12
|KADİR ÖZDEMİR
|73
|%0.29
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %99.34
|YUNUS KATI
|106
|%0.33
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %84.01
|YUSUF NUHOĞLU
|198
|%0.31
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %77.69
|ORHAN BOZKURT
|160
|%0.22
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