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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.32
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %85.17
MEHMET FATİH YAŞAR 136 %0.25 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %74.61
İBRAHİM ÇAMKERTEN 96 %0.17 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %86.21
MUHAMMET ALİ ÜNSÜR 320 %0.31 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %64.69
ZEKERİYA ÇILDIR 43 %0.08 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %64.86
ALİ ÇELİK 115 %0.67 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %51.83
MÜKAİL İZGİ 740 %0.72 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %60.99
FIRAT GÜLAĞIZ 143 %0.25 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %69.01
ERCAN AKTAN 175 %0.11 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %82.12
KADİR ÖZDEMİR 73 %0.29 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %99.34
YUNUS KATI 106 %0.33 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %84.01
YUSUF NUHOĞLU 198 %0.31 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %77.69
ORHAN BOZKURT 160 %0.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı