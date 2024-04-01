|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YETER
|51
|%0.29
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|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ŞAHİN
|1610
|%33.65
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|
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SAMSA
|4
|%0.23
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN TOK
|25
|%0.15
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|
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK ÖZTÜRK
|293
|%0.72
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AYAZ
|360
|%0.35
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|
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH İNAN
|9
|%0.44
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÇELİK
|1
|%0.03
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TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BOZKURT
|1
|%0.04
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN TURAN
|36
|%4.79
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|
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZRAİL ERGÜL
|2
|%0.17
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH FIRAT
|6
|%0.52
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KARAKAYALI
|0
|%0
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYATİ ATA
|4
|%0.33
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARAN ERGÜL
|1
|%0.10
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GALİP GÖKSU
|1
|%0.08
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN ÖZDEN
|1
|%0.09
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH POYRAZ
|7
|%0.36
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SÖNMEZ
|1
|%0.07
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVDA ÖZTÜRK
|7
|%0.30
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR SERT
|627
|%41.50
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇELİK
|2
|%0.14
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