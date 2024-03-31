|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %80.71
|0
|%0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %71.96
|0
|%0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %82.76
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %72.80
|0
|%0
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %68.75
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %89.20
|MUHAMMED ŞAHİN
|212
|%0.39
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TANK
|938
|%14.18
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %78.12
|İSMAİL ÖZGÜL
|1323
|%0.78
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %81.42
|0
|%0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %67.05
|İHSAN SAYICI
|75
|%0.28
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