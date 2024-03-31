|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|HAKAN ERÖRS
|45
|%0.08
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %82.16
|BURCU MUZAFFER YERELİ
|54
|%0.14
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
|HASAN KAMİL ŞENSES
|15
|%0.07
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %82.95
|REFİK HAKAN TUFAN
|156
|%0.11
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
|0
|%0
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|TOLUNAY KARAVAR
|0
|%0
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %51.91
|MUHAMMET YILMAZ
|224
|%0.15
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %74.14
|MEHMET AYBAR UYGUR
|195
|%0.10
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %79.39
|OSMAN KEREM ENGİN
|18
|%0.08
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %68.15
|YAKUP ATEŞ
|94
|%0.11
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %79.26
|AYŞEGÜL PABUŞÇU
|36
|%0.15
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %96.63
|MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR
|16
|%0.08
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %89.00
|KEMAL GÖKALP AKPİR
|77
|%0.11
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
|METİN AVCI
|41
|%0.21
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %79.47
|ABDULLAH KAYA
|415
|%0.19
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|OLCAY ÖZTEMEL
|1
|%0.01
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %70.46
|PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN
|116
|%0.07
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.93
|MEHMET AKİF ÖPÖZ
|82
|%0.12
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %80.23
|İSMAİL AYKAN CERAN
|13
|%0.09
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %88.10
|HATİCE COŞKUN
|28
|%0.12
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %70.26
|ALİ RIZA UYGUR
|81
|%0.07
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|GÜLHAN AKYOL
|20
|%0.03
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
|ŞEYHMUS DAL
|79
|%0.07
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %66.22
|MUSTAFA AKKUŞ
|154
|%0.62
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %78.15
|CANSU AĞARTAN
|70
|%0.11
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.83
|EMİN YÜCE
|27
|%0.10
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %72.63
|RABİA BEYAZ
|56
|%0.33
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
|FATMA YILDIRIM
|98
|%0.21
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %72.63
|SERKAN YAŞAR
|108
|%0.12
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %76.84
|GÖKHAN ÇETİN
|36
|%0.10
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