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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
HAKAN ERÖRS 45 %0.08 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %82.16
BURCU MUZAFFER YERELİ 54 %0.14 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
HASAN KAMİL ŞENSES 15 %0.07 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %82.95
REFİK HAKAN TUFAN 156 %0.11 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
TOLUNAY KARAVAR 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %51.91
MUHAMMET YILMAZ 224 %0.15 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %74.14
MEHMET AYBAR UYGUR 195 %0.10 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %79.39
OSMAN KEREM ENGİN 18 %0.08 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %68.15
YAKUP ATEŞ 94 %0.11 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %79.26
AYŞEGÜL PABUŞÇU 36 %0.15 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %96.63
MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR 16 %0.08 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %89.00
KEMAL GÖKALP AKPİR 77 %0.11 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
METİN AVCI 41 %0.21 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %79.47
ABDULLAH KAYA 415 %0.19 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
OLCAY ÖZTEMEL 1 %0.01 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %70.46
PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN 116 %0.07 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.93
MEHMET AKİF ÖPÖZ 82 %0.12 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %80.23
İSMAİL AYKAN CERAN 13 %0.09 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %88.10
HATİCE COŞKUN 28 %0.12 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %70.26
ALİ RIZA UYGUR 81 %0.07 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
GÜLHAN AKYOL 20 %0.03 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
ŞEYHMUS DAL 79 %0.07 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %66.22
MUSTAFA AKKUŞ 154 %0.62 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %78.15
CANSU AĞARTAN 70 %0.11 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.83
EMİN YÜCE 27 %0.10 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %72.63
RABİA BEYAZ 56 %0.33 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
FATMA YILDIRIM 98 %0.21 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %72.63
SERKAN YAŞAR 108 %0.12 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %76.84
GÖKHAN ÇETİN 36 %0.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı