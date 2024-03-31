60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.38 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.51
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %72.63
ERCAN BAŞNUH 989 %0.95 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %67.47
AHMET ÜZMEN 54 %0.14 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %85.96
SELEN ÖZYİLDİRİM 376 %1.63 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %95.67
SEDAT ASLANBOĞA 142 %0.31 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
YAKUP KOTAMAN 50 %0.33 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %81.01
MUSTAFA ÇELİK 82 %0.32 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %75.32
NESLİHAN ÖNAL 96 %0.24 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %65.71
HÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU 12 %0.22 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %80.34
ABDULLAH ÇATALBAŞ 67 %0.21 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %91.25
ÖNAL ÖZTURHAN 21 %0.15 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %87.34
GÖKHAN ÇATALBAŞ 49 %0.32 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %97.70
İRFAN METİN 199 %1.08 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %97.30
ASLI KAYMAKCI 46 %0.18 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %94.80
MURAT DURAK 139 %0.19 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %86.67
MURAT AKTÜRK 38 %0.44 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %89.29
VEDAT ÖNAL 20 %0.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı