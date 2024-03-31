|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %72.63
|ERCAN BAŞNUH
|989
|%0.95
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %67.47
|AHMET ÜZMEN
|54
|%0.14
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %85.96
|SELEN ÖZYİLDİRİM
|376
|%1.63
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %95.67
|SEDAT ASLANBOĞA
|142
|%0.31
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|YAKUP KOTAMAN
|50
|%0.33
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %81.01
|MUSTAFA ÇELİK
|82
|%0.32
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %75.32
|NESLİHAN ÖNAL
|96
|%0.24
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %65.71
|HÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU
|12
|%0.22
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %80.34
|ABDULLAH ÇATALBAŞ
|67
|%0.21
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %91.25
|ÖNAL ÖZTURHAN
|21
|%0.15
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %87.34
|GÖKHAN ÇATALBAŞ
|49
|%0.32
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %97.70
|İRFAN METİN
|199
|%1.08
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %97.30
|ASLI KAYMAKCI
|46
|%0.18
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %94.80
|MURAT DURAK
|139
|%0.19
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %86.67
|MURAT AKTÜRK
|38
|%0.44
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %89.29
|VEDAT ÖNAL
|20
|%0.48
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