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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.28
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.31 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.48
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.33
EMRAH ŞİMŞEK 567 %0.49 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %75.94
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAREN YAVUZ TEL 11 %0.14 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
MUSA HAN ÜNAL 10 %0.06 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TORUN CANER ÇAKMAK 13 %0.21 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.40
SİNEM YÜRÜ 146 %0.18 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT ÖZEN 285 %0.25 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %84.34
FATMA ÇELİK KOVAN 150 %0.44 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
KENAN DEMİR 133 %0.17 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.41
RAMAZAN YILDIRIM 722 %0.45 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
SULTAN AYDOĞAN 716 %0.52 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.95
FAİK TOK 1253 %0.91 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı