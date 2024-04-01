|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.33
|EMRAH ŞİMŞEK
|567
|%0.49
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %75.94
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAREN YAVUZ TEL
|11
|%0.14
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|MUSA HAN ÜNAL
|10
|%0.06
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TORUN CANER ÇAKMAK
|13
|%0.21
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.40
|SİNEM YÜRÜ
|146
|%0.18
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT ÖZEN
|285
|%0.25
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MUT
Açılan Sandık Oranı %84.34
|FATMA ÇELİK KOVAN
|150
|%0.44
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
|KENAN DEMİR
|133
|%0.17
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.41
|RAMAZAN YILDIRIM
|722
|%0.45
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
|SULTAN AYDOĞAN
|716
|%0.52
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.95
|FAİK TOK
|1253
|%0.91
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