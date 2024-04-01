|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRHAN KAYABEY
|162
|%0.14
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ORAL ÖVÜÇ
|94
|%0.21
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED FURKAN CİVAN
|18
|%0.18
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KESKİN
|303
|%0.31
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PELİN DEMİRTAŞ
|41
|%0.13
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES BORA ÇELİK
|46
|%0.12
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHADIR YILDIRIM
|141
|%0.64
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK ÇELİK
|445
|%0.45
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DUYGU AYDIN
|15
|%0.14
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM ONUK
|20
|%0.11
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AJDA NAYMAN
|37
|%0.16
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR TALYURT
|202
|%0.17
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMAN ATİK
|57
|%0.40
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT KARAKIŞ
|276
|%2.15
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN DOLU
|8
|%0.07
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN KÖSE
|79
|%0.33
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SESİZ
|31
|%0.12
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