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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.26
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRHAN KAYABEY 162 %0.14 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ORAL ÖVÜÇ 94 %0.21 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED FURKAN CİVAN 18 %0.18 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KESKİN 303 %0.31 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
PELİN DEMİRTAŞ 41 %0.13 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BORA ÇELİK 46 %0.12 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHADIR YILDIRIM 141 %0.64 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVFİK ÇELİK 445 %0.45 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DUYGU AYDIN 15 %0.14 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM ONUK 20 %0.11 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AJDA NAYMAN 37 %0.16 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR TALYURT 202 %0.17 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMAN ATİK 57 %0.40 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT KARAKIŞ 276 %2.15 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN DOLU 8 %0.07 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN KÖSE 79 %0.33 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SESİZ 31 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı