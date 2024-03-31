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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
AHMET ÖZKARABULUT 2 %0.04 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.24
FATİH KARABALIK 467 %0.44 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %46.14
NECATİ ALİ ÇETİNKOL 186 %0.16 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %87.00
ERKAN UZUN 168 %0.09 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.31
NEJDET DELEN 533 %0.18 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %89.45
NALAN ILGIN 243 %0.09 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.47
GÖKHAN YILMAZER 142 %0.31 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.59
KAMURAN SAYHAN 419 %0.20 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.99
ALTAN ERTAN 141 %0.10 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %62.41
ZEHRA HUMAY ZENGÜL 57 %0.09 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %81.74
ŞENOL KORKMAZ 129 %0.11 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %88.76
CEM BİRTÜRK AVŞAR 128 %0.07 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %79.32
CEMİL KARA 91 %0.09 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.44
EKREM YILMAZ 265 %0.20 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU 18 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.29
İBRAHİM SUBAŞI 187 %0.15 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %79.82
ARSLAN ARSLAN 330 %0.18 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %67.09
ALİ EMRAH GÜRBÜZ 340 %0.11 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %63.53
RASİH MUHAMMET DANIŞ 159 %0.11 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %65.11
MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU 154 %0.12 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %72.14
SEVDA SAYDAM İRGİN 172 %0.09 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %90.23
ERDEM IŞIKLAR 65 %0.05 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.03
ESİN AYDEMİR 197 %0.14 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %82.10
MUSTAFA AVCI 162 %0.08 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %82.93
İLTAN EKMEKÇİOĞLU 284 %0.12 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %73.00
LOKMAN ALPAYDIN 242 %0.08 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %73.08
KUBİLAY SEVENCAN 513 %0.23 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %92.27
MUSTAFA YILMAZ 82 %0.02 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.20
MUTALİP GEÇER 383 %0.22 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %58.53
RAMAZAN ERDOĞAN 92 %0.08 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %95.42
İBRAHİM AVCI 157 %0.53 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %56.76
ZELİHA AKSOY 34 %0.05 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %57.05
MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM 101 %0.12 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %83.43
ORHAN ÇAMUKA 130 %0.09 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %77.88
SANCAR ÖZTÜRK 337 %0.16 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.00
CEYLAN YALÇIN 223 %0.17 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %65.39
FAİK EREN 442 %0.17 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.08
HANDE MUTLU 146 %0.06 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %88.69
AYŞE ATEŞ 175 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı