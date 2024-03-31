|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|AHMET ÖZKARABULUT
|2
|%0.04
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.24
|FATİH KARABALIK
|467
|%0.44
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %46.14
|NECATİ ALİ ÇETİNKOL
|186
|%0.16
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %87.00
|ERKAN UZUN
|168
|%0.09
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.31
|NEJDET DELEN
|533
|%0.18
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %89.45
|NALAN ILGIN
|243
|%0.09
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.47
|GÖKHAN YILMAZER
|142
|%0.31
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.59
|KAMURAN SAYHAN
|419
|%0.20
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.99
|ALTAN ERTAN
|141
|%0.10
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %62.41
|ZEHRA HUMAY ZENGÜL
|57
|%0.09
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %81.74
|ŞENOL KORKMAZ
|129
|%0.11
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %88.76
|CEM BİRTÜRK AVŞAR
|128
|%0.07
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %79.32
|CEMİL KARA
|91
|%0.09
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.44
|EKREM YILMAZ
|265
|%0.20
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
|MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU
|18
|%0.04
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.29
|İBRAHİM SUBAŞI
|187
|%0.15
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %79.82
|ARSLAN ARSLAN
|330
|%0.18
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %67.09
|ALİ EMRAH GÜRBÜZ
|340
|%0.11
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %63.53
|RASİH MUHAMMET DANIŞ
|159
|%0.11
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %65.11
|MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU
|154
|%0.12
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %72.14
|SEVDA SAYDAM İRGİN
|172
|%0.09
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %90.23
|ERDEM IŞIKLAR
|65
|%0.05
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.03
|ESİN AYDEMİR
|197
|%0.14
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %82.10
|MUSTAFA AVCI
|162
|%0.08
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %82.93
|İLTAN EKMEKÇİOĞLU
|284
|%0.12
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %73.00
|LOKMAN ALPAYDIN
|242
|%0.08
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %73.08
|KUBİLAY SEVENCAN
|513
|%0.23
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %92.27
|MUSTAFA YILMAZ
|82
|%0.02
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.20
|MUTALİP GEÇER
|383
|%0.22
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %58.53
|RAMAZAN ERDOĞAN
|92
|%0.08
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %95.42
|İBRAHİM AVCI
|157
|%0.53
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %56.76
|ZELİHA AKSOY
|34
|%0.05
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %57.05
|MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM
|101
|%0.12
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %83.43
|ORHAN ÇAMUKA
|130
|%0.09
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %77.88
|SANCAR ÖZTÜRK
|337
|%0.16
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.00
|CEYLAN YALÇIN
|223
|%0.17
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %65.39
|FAİK EREN
|442
|%0.17
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.08
|HANDE MUTLU
|146
|%0.06
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %88.69
|AYŞE ATEŞ
|175
|%0.14
|Detay