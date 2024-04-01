|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %77.27
|0
|%0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
|0
|%0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BAYAM
|25
|%0.30
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
|0
|%0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
|KADİR TÜRKMEN
|1211
|%0.60
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.44
|MEHMET ANKARALIOĞLU
|1086
|%0.39
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ KIZILAY
|14
|%0.49
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.92
|FAZIL DEMİRCİOĞLU
|1120
|%11.16
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
|HİDAYET SOYLU
|23
|%0.25
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KAFA
|394
|%0.47
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TEPE
|22
|%0.21
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