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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.28
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.40 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.52
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %77.27
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BAYAM 25 %0.30 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
KADİR TÜRKMEN 1211 %0.60 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.44
MEHMET ANKARALIOĞLU 1086 %0.39 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ KIZILAY 14 %0.49 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %70.92
FAZIL DEMİRCİOĞLU 1120 %11.16 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
HİDAYET SOYLU 23 %0.25 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KAFA 394 %0.47 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TEPE 22 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı