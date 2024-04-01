|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS KARA
|457
|%0.44
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖRKEM KARAKAŞ
|744
|%0.48
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA KALAYCI
|80
|%0.19
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH BUZ
|607
|%0.82
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURGÜL CANBAŞ
|24
|%0.13
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARIK ATANSOY
|222
|%0.70
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERFU VARDAR
|38
|%0.17
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.46
|0
|%0
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