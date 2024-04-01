|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALHA AKÇAY
|16
|%0.22
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAVUZ
|93
|%0.13
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENK CENKÇİLER
|134
|%0.27
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FERDİ AYAZ
|5
|%0.11
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR METİNBAŞ
|680
|%0.43
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BAYER
|54
|%0.18
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN TUNA
|512
|%0.99
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN TOKSUN
|7
|%0.08
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN BAHAR
|132
|%0.30
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİNE NORŞON
|144
|%0.21
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM BAYRAKTAR
|294
|%0.45
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR
|1151
|%0.38
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİRHAN KAYAN
|24
|%0.17
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT GİRAY ÜLKER
|93
|%0.19
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN MENGE
|1397
|%0.28
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ÖZGAN
|66
|%0.19
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT YILDIRIM
|1213
|%0.35
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