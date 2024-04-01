|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LOKMAN UZUN
|137
|%0.53
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ SELİM PEKER
|27
|%0.14
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZTÜRK
|111
|%0.77
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ASLAN
|7
|%0.22
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN IŞIKLI
|553
|%0.33
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMETALİ DUMAN
|138
|%0.93
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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