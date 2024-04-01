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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:50
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.31
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.23
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
LOKMAN UZUN 137 %0.53 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ SELİM PEKER 27 %0.14 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZTÜRK 111 %0.77 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ASLAN 7 %0.22 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN IŞIKLI 553 %0.33 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMETALİ DUMAN 138 %0.93 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı