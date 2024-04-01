60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.30
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.20
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL EKİCİ 9 %0.16 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESUL DERİN 230 %0.18 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %95.05
0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HALUK GÜRAN 13 %0.06 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT ŞENER 5 %0.12 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %99.06
NİYAZİ TAN 197 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı