|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %92.02
|UĞUR ÇAKILI
|497
|%0.41
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %92.50
|İLKER KÖYBAŞI
|213
|%0.39
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %91.36
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %96.58
|LEVENT ERASLAN
|68
|%0.10
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %96.80
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
|HASAN ŞİMŞEK
|174
|%1.00
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %98.80
|HATİCE ESRA DOĞAN
|247
|%0.21
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %95.92
|MEMET ŞİRİKÇİ
|168
|%0.33
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %86.11
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %91.52
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.32
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %88.57
|0
|%0
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