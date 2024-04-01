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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.28
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.43
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %92.02
UĞUR ÇAKILI 497 %0.41 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %92.50
İLKER KÖYBAŞI 213 %0.39 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %91.36
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %96.58
LEVENT ERASLAN 68 %0.10 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %96.80
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
HASAN ŞİMŞEK 174 %1.00 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %98.80
HATİCE ESRA DOĞAN 247 %0.21 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %95.92
MEMET ŞİRİKÇİ 168 %0.33 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %86.11
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %91.52
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %95.32
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %88.57
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı