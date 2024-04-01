|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇINAR
|38
|%0.21
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
|BEKİR YÜCEL
|239
|%0.72
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORUÇ FATİH ERBİLİCİ
|8
|%0.13
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ONGUR
|85
|%0.11
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RUKİYE KILIÇKIRAN
|33
|%0.17
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BOZKURT
|219
|%1.09
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %97.99
|BEKİR SALTAN
|1355
|%0.36
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.30
|OKAN KISACIK
|1127
|%0.34
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN DAL
|19
|%0.16
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