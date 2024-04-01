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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.28
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.47
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇINAR 38 %0.21 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
BEKİR YÜCEL 239 %0.72 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORUÇ FATİH ERBİLİCİ 8 %0.13 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ONGUR 85 %0.11 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RUKİYE KILIÇKIRAN 33 %0.17 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BOZKURT 219 %1.09 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %97.99
BEKİR SALTAN 1355 %0.36 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.30
OKAN KISACIK 1127 %0.34 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN DAL 19 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı