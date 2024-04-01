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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.70
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.81
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KAHRİMAN 165 %3.01 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İMRAN SERCAN SERTAŞAR 39 %0.17 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK YUMUK 16 %0.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLI ÜRESİN 261 %0.45 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CENGİZ YILDIZ 2 %0.11 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
BELMA KOBAK 198 %5.27 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT CENGİZ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı