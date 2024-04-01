|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %70.00
|İBRAHİM TİRYAK
|787
|%19.30
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %80.36
|0
|%0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %90.30
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %98.15
|ZİLAN BAYSAL
|79
|%0.90
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %92.64
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|447
|%0.94
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %76.99
|0
|%0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %75.71
|0
|%0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.19
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %78.50
|CAHİT KUNDAKÇI
|1008
|%0.97
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %94.39
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %86.47
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %78.72
|0
|%0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %86.52
|MUSTAFA ERAD
|551
|%1.20
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