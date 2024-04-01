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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.26
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%85.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.77 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.90
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY Demokrasi ve Atılım Partisi
Açılan Sandık Oranı %70.00
İBRAHİM TİRYAK 787 %19.30 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %80.36
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %90.30
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %98.15
ZİLAN BAYSAL 79 %0.90 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %92.64
AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ 447 %0.94 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %76.99
0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %75.71
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.19
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %78.50
CAHİT KUNDAKÇI 1008 %0.97 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %94.39
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %86.47
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %78.72
0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %86.52
MUSTAFA ERAD 551 %1.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı