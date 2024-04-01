|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KELEŞ
|90
|%0.16
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|0
|%0
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|0
|%0
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|
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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|
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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|
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
|0
|%0
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|
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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|
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
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|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
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|
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
|0
|%0
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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