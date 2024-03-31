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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.04
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %86.45
ADNAN ULUSOY 859 %1.25 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %93.75
MEHMET ALİ AKTAŞ 45 %0.37 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %72.00
İZEDDİN RUTAN 200 %1.06 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %87.48
SERVET UYĞUR 617 %0.63 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %98.97
MECİT AKTAŞ 81 %0.48 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %97.86
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %75.00
MEHMET YILDIRIM 291 %0.79 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %73.33
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %56.16
EMİNE KERİMOĞLU 29 %0.49 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ AYHANCİ 77 %1.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı