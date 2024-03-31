|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %86.45
|ADNAN ULUSOY
|859
|%1.25
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %93.75
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|45
|%0.37
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %72.00
|İZEDDİN RUTAN
|200
|%1.06
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %87.48
|SERVET UYĞUR
|617
|%0.63
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %98.97
|MECİT AKTAŞ
|81
|%0.48
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %97.86
|0
|%0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|MEHMET YILDIRIM
|291
|%0.79
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %73.33
|0
|%0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %56.16
|EMİNE KERİMOĞLU
|29
|%0.49
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|77
|%1.21
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