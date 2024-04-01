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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.27
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NADİR GÜRKAN YETKİN 192 %0.19 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı