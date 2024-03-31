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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.96 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.89
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %75.25
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %96.00
BÜLENT GENÇ 145 %0.49 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %86.21
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHİM AYDIN 359 %3.24 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %96.09
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %94.26
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %83.05
MESUT ZONGULDAK 40 %0.52 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %97.03
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
MEHMET TAHİR ERDOĞAN 15 %0.27 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
AHMET CAN KOÇAK 54 %0.81 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %88.00
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %95.74
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %90.48
EMRE OKUMUŞ 874 %1.26 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
ERCAN AKKAYA 66 %0.51 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %64.04
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %60.23
YAKUP DOĞAN 555 %10.26 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %84.81
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %92.76
İBRAHİM KARAN 635 %0.89 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı