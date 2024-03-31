|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %75.31
|0
|%0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %81.05
|0
|%0
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %69.09
|0
|%0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %61.51
|EROL TAŞKARA
|161
|%0.21
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %89.39
|0
|%0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %75.44
|ERDİNÇ ÇAĞLAR
|90
|%0.14
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %80.77
|RIDVAN KUDU
|93
|%0.22
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %73.14
|0
|%0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %65.52
|0
|%0
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %59.84
|SAMET MENTEŞOĞLU
|125
|%0.12
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %73.68
|0
|%0
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %92.77
|0
|%0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %60.87
|0
|%0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.52
|0
|%0
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TERME
Açılan Sandık Oranı %67.91
|0
|%0
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %73.02
|0
|%0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %83.87
|0
|%0
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