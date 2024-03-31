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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %75.31
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %81.05
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %69.09
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %61.51
EROL TAŞKARA 161 %0.21 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %89.39
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %75.44
ERDİNÇ ÇAĞLAR 90 %0.14 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %80.77
RIDVAN KUDU 93 %0.22 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %73.14
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %65.52
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %59.84
SAMET MENTEŞOĞLU 125 %0.12 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %73.68
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %92.77
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %60.87
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.52
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %67.91
0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %73.02
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %83.87
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı