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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.48
Bayburt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYDINTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMİRÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %93.55
CAN KURBAN ARSLAN 50 %0.29 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARPALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖKÇEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı