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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.35
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK SEL 186 %0.42 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR EMRE 56 %0.16 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN KOCAMAN 21 %0.21 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ ÖZSAKCİ 6 %0.16 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı