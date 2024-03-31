|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %34.04
|TALİP DİKİNEN
|2
|%0.06
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
|MUSTAFA GÖKMEN
|80
|%0.69
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.12
|YUNUS EMRE ÖZDEMİR
|314
|%0.27
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %89.33
|HALİL AFŞAR
|33
|%0.21
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %50.65
|ORHAN VELİ YALÇIN
|14
|%0.15
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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