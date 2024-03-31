|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %19.05
|HÜSEYİN GEÇER
|6
|%5.56
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ÖMER FARUK YILDIRIM
|2
|%0.12
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %26.47
|LEVENT CANCA
|3
|%0.02
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %18.37
|DURSUN YEŞİLKAŞ
|0
|%0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.88
|ALİ İHSAN KARATAŞ
|4
|%0.36
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %14.44
|EMRE ÖZDİNÇ
|4
|%0.30
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER DURMAZ
|0
|%0
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|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %29.93
|MULLA SARI
|23
|%0.31
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|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %1.79
|EBUBEKİR DEMİÇ
|3
|%0.61
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %43.75
|İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK
|1
|%0.10
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
|AHMET MELİH AKSAKAL
|0
|%0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %35.42
|HASAN AKSOY
|0
|%0
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|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR KARTAL
|0
|%0
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %7.40
|FATİH KIYMET
|11
|%0.20
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|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %93.33
|0
|%0
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %10.64
|AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ
|2
|%0.52
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %25.00
|SEMA YEŞİLER
|1
|%0.20
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %43.75
|0
|%0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %12.16
|SEYİT ALİ NADAROĞLU
|19
|%0.59
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %11.76
|SEDA İBRAHİMOĞLU
|7
|%0.57
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %1.56
|KEMAL BESTİL
|0
|%0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %2.64
|MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU
|17
|%0.41
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|
KULU
Açılan Sandık Oranı %7.58
|SAMİ BİLİCİ
|4
|%0.42
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %2.06
|CANAN CEYLAN TEZCAN
|14
|%0.45
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %9.09
|MAHPEYKER FERYAL KARÇA
|8
|%0.72
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %4.44
|MEHMET SUMAK
|65
|%0.51
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %3.35
|ALİ GEÇER
|2
|%0.21
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
|DİLEK BESTİL
|7
|%0.18
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %13.04
|0
|%0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
|AHMET KARAASLAN
|2
|%1.63
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %44.44
|MUSTAFA YAYLA
|5
|%0.10
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