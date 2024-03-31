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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%26.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.38 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.35
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %19.05
HÜSEYİN GEÇER 6 %5.56 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %50.00
ÖMER FARUK YILDIRIM 2 %0.12 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %26.47
LEVENT CANCA 3 %0.02 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %18.37
DURSUN YEŞİLKAŞ 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %4.88
ALİ İHSAN KARATAŞ 4 %0.36 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %14.44
EMRE ÖZDİNÇ 4 %0.30 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
SONER DURMAZ 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %29.93
MULLA SARI 23 %0.31 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %1.79
EBUBEKİR DEMİÇ 3 %0.61 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %43.75
İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK 1 %0.10 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
AHMET MELİH AKSAKAL 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %35.42
HASAN AKSOY 0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR KARTAL 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %7.40
FATİH KIYMET 11 %0.20 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %93.33
0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %10.64
AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ 2 %0.52 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %25.00
SEMA YEŞİLER 1 %0.20 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %43.75
0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %12.16
SEYİT ALİ NADAROĞLU 19 %0.59 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %11.76
SEDA İBRAHİMOĞLU 7 %0.57 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %1.56
KEMAL BESTİL 0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %2.64
MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU 17 %0.41 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %7.58
SAMİ BİLİCİ 4 %0.42 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %2.06
CANAN CEYLAN TEZCAN 14 %0.45 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %9.09
MAHPEYKER FERYAL KARÇA 8 %0.72 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %4.44
MEHMET SUMAK 65 %0.51 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %3.35
ALİ GEÇER 2 %0.21 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
DİLEK BESTİL 7 %0.18 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %13.04
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
AHMET KARAASLAN 2 %1.63 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %44.44
MUSTAFA YAYLA 5 %0.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı