|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|GÖKHAN MEMİŞ
|14
|%0.21
|Detay
|
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %96.55
|SERTAL ÖZUÇAK
|7
|%0.18
|Detay
|
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %72.00
|MUSTAFA TAŞKIN
|45
|%0.73
|Detay
|
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
|0
|%0
|Detay
|
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİYE ELBASTI DELİCAN
|20
|%0.41
|Detay
|
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|0
|%0
|Detay
|
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %90.57
|YUNUS KORKMAZ
|368
|%0.17
|Detay
|
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
|0
|%0
|Detay
|
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT ÇELİK
|16
|%0.12
|Detay
|
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %73.33
|MUSTAFA ÖZKARAYANIK
|234
|%0.15
|Detay