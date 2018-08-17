Silahsız İHA'lara bir kabiliyet daha

SSB'den yapılan açıklamaya göre, kurumun koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA SİHA'larının kabiliyeti daha da artırıldı.
SSB'den yapılan açıklamaya göre, kurumun koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA SİHA'larının kabiliyeti daha da artırıldı.
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