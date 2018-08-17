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Silahsız İHA'lara bir kabiliyet daha

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu, silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı. Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı.

Silahsız İHAlara bir kabiliyet daha

SSB'den yapılan açıklamaya göre, kurumun koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA SİHA'larının kabiliyeti daha da artırıldı.

  • 17 Ağustos 2018, Cuma 12:04
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