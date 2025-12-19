Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?

12 günlük İran-İsrail savaşının ardından ABD'nin İran'da nükleer tesislere düzenlediği saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. ABD gazetesi The Washington Post, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları aylar önce planladığını yazdı.

NETANYAHU TRUMP'A DÖRT SEÇENEK SUNDU

Washington Post'a göre konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD lideri Trump'ın ikinci döneminin başında onu ziyaret ettiğinde İran'a yönelik saldırının nasıl gelişebileceğine dair dört farklı vizyon sundu.

Netanyahu'nun Trump'a ilk olarak İsrail'in tek başına saldırması durumunda operasyonun nasıl görüneceğini gösterdiği belirtildi. İkinci seçenek, ABD'nin minimum desteğiyle İsrail'in liderliği üstlenmesiydi. Üçüncüsü, iki müttefik arasında tam iş birliğiydi. Son seçenek ise ABD'nin liderliği üstlenmesiydi.

AYLAR SÜREN GİZLİ HAZIRLIK

Trump-Netanyahu görüşmesinin ardından aylar süren gizli ve yoğun stratejik planlamanın başladığı belirtildi. Washington Post'un belirttiği kaynağa göre Trump İran'la nükleer diplomasiye bir şans vermek istedi ancak İsrail ile istihbarat paylaşımına ve operasyonel planlamaya devam etti.

İsrail liderleri, İran'a saldırmaya karar vermeleri halinde diplomasiye bir şans vermenin küresel kamuoyu açısından önemli olduğunu düşündüler. Ancak Trump'ın bir anlaşmaya duyduğu heves nedeniyle kötü bir anlaşmaya razı olabileceğinden de endişelendiler.

TRUMP İRAN'A 60 GÜN VERMİŞTİ

Nisan ortasında Trump, İran'a nükleer bir anlaşmaya varması için 60 gün süre verdi. Bu süre 12 Haziran Perşembe günü doldu. O ve Netanyahu, İranlıları bundan sonra olacaklara hazırlıksız bırakmak için manevralar yaptılar.

MOSSAD'IN İRANLI AJANLARI

Planlamada doğrudan yer alan üst düzey bir İsrail güvenlik yetkilisine göre, İsrail'in Mossad istihbarat servisi İran içinde 100'den fazla İranlı ajanı seferber etti ve bunlardan bazılarını askeri hedeflere yönelik hassas vuruşlar için üç parçalı "özel bir silahla" donattı.

"ABD İSRAİL'İN SALDIRACAĞINI BİLİYORDU"

Washington Post'a göre İsrail'in saldırmaya karar verdiğini ABD çok iyi biliyordu. Planlanan diplomasinin bir hile olduğunu vurgulayan Washington Post "Her iki ülkenin yetkilileri de ABD-İsrail arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair medya haberlerini teşvik etti." ifadelerini kullandı.

MEDYADA ALGI YÖNETİMİ

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kişi, "Bibi'nin Witkoff veya Trump ile aynı fikirde olmadığına dair yazılan tüm haberler doğru değildi. Ancak genel algının böyle olması iyi oldu, bu sayede pek çok kişi fark etmeden planlamaya devam edebildik." ifadelerini kullandı.