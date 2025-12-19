İstanbul'dan yine trafik manzarası! Yoğunluk 3 gündür yüzde 80’in altına inmedi

İstanbul 'da cuma günü iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 81 olarak ölçüldü.

İstanbul Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşlarken, bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde Cevizlibağ E-5'te araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ilerlediği görüldü.