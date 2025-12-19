Cep telefonlarındaki tuş kilitleri kapı kilitlerinden değerli hale geldiyse, hırsızların sektörde hız kazanması sebepsiz değildir.Hırsızlığın gördüğü itibar da bunu gösteriyor zaten! Askıdaki simitlerin kapışıldığı bir ülkede; gemilerdeki can simitlerinin martılara atılma ihtimali mevcuttur ama hiçbir haber değeri yoktur! Suçüstü yakalananlar için "alttan alan" duruşlar yeni yılda da yürürlükte olacaktır. Yabancı marka otomobillerin pahalı ve sükseli olması tercih sebebidir. Dost bildiklerimiz bile bizleri arkamızdan ittiyse, düşmanlara kulp takmanın alemi yok.Bizim de bundan sonraki meselemiz dosta düşmana karşı!Bizim silahımız duygu; o yüzden defterden silmek en anlamlı tarzımız! Serseri kurşunla adres soran kurşun arasındaki kan bağını kimse inkar edemez! Şeytanın bir şey doldurduğu yok, insanlar birbirini dolduruyor! Çocuk ölümlerinden paylarını alması gereken büyükler, kendi günahlarını bile çocukların omuzlarına yüklüyorsa ortada bir vicdan ihlali ve cinayet ihtimali vardır. Yazdıklarımızın zerre kadar hükmü yoktur! Kendini soy'ağacına asıp intihar eden bir adam tanımıştım. "Bizim sülaleden hiç adam çıkmaz" dediğini hatırlıyorum da bir kere olsun kendisine "nereli" olduğunu sormamıştım! İnsanları uyuşturmak için planlanan televizyon dizilerine harcanan zaman, çocukların ömründen çalınan zamandır desem de kimse üstüne alınmasın!Hayırlı seyirler! Kağıt mendillerin kaybolan zarafetle yakın ilişkisi olduğuna hiç şüphem yok, üstelik kanıtlarım var. Beyaz mendillerle silinen gözyaşlarındaki tadı, burnunu sümkürdüğü kağıt mendilleri yere atanlar ömrü billah anlayamaz! Bizim gibilerinin gönlünde her zaman "mazi" diye bir aslan yatar!Merak etmeyin bizim attığımız taşlar baş yarmaz ancak yosun tutar.

Denizlerde her gün binlerce balık ölür, denizler balıklarının ölüsüne ağlamaz! Allah, balıkların aksine insanlara "beyin" vermiştir. Kendi düşen ağlamaz!





19 ARALIK 2025 MUTLULUK TAKVİMİ



Çocuğunun en yakın arkadaşı ol.

Sahaflarda eski kitap ara.

Şöhrete özenme.

Ateş bile sönse

Bir kül bırakır

O hasret bıraktı

Gitti zamansız

Birlikte kaybettik

Her şeyimizi

Ağlama gözlerim

O bir vefasız

Ağlama gözlerim

Sırası değil

Yakışmaz bizlere

Aşkta yenilmek

Ne olur bu aşka

Sen de kilit vur

Yakışmaz bizlere

Böyle ezilmek

Hakkı YALÇIN



Talih oyunlarında ne size çıkabilir ne bize! Kırın şifreyi



YOLCULUK!

Herkes hayata bir şeyler söylemek için yola çıkar da söyletmeyenlere inat söylemek isteyenlere bakın. Kolaya kaçmakla zora yakalanmak arasındaki yolculukta yüreğini karşılıksız sevgiye açabilen kaç insan vardır? En azından çocuklar için yaşamayı göze almak gerekir de alabilen birilerini tanıdınız mı hiç? Ne kadar gidilse de daha gidilecek çok yol vardır ve yoldan çıkmadıkça yollar kimseyi terk etmez. Kaç yaşında olursanız fark etmez.