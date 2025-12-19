PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki evinden Hz. Ali Cami'sine geçerek cuma namazını kıldı. Başkan Erdoğan çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

HZ ALİ CAMİSİNDE CUMA NAMAZINI KILDI

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Cami'sine geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbetinin ardından camiden ayrıldı.

