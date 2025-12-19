Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki evinden Hz. Ali Cami'sine geçerek cuma namazını kıldı. Başkan Erdoğan çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Cami'sine geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbetinin ardından camiden ayrıldı.