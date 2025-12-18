Kadraj Galeri Kadraj İkon Erbain soğukları ile dondurucu kışa hazır olun! 3 günlük süre verildi: Eksileri göreceğiz

Türkiye genelinde son günlerde etkisini hissettiren ılıman hava yerini sert bir soğuk dalgasına bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji verilerine göre halk arasında kışın en çetin dönemi olarak bilinen 40 günlük Zemheri diğer adıyla Erbain 22 Aralık itibarıyla başlıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yer yer 18 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların kısa süre içinde 4-5 derece seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 07:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, 22 Aralık itibarıyla başlayacak ve 40 gün sürecek olan kışın en sert dönemi Zemheri'ye giriyor. Bu süreç öncesinde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanması bekleniyor.

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren yoğun pus ve sis, yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakırken; 17-18 derece bandında seyreden hava sıcaklıklarının Zemheri ile birlikte 4-5 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

Yağışlı Sistem Zayıfladı

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde etkili olan yağışlı sistemin gücünü kaybettiğini belirtti. Mevcut tabloda kısa vadede kuvvetli bir yağış beklentisi bulunmadığını ifade eden Tek, atmosferin daha sakin bir yapıya büründüğünü söyledi.

İstanbul İçin En Yakın Yağış Pazar Günü

İstanbul'a yönelik yağış beklentilerine de değinen Tek, en yakın yağış ihtimalinin hafta sonu olduğunu aktardı. Pazar günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir sistemin etkili olmasının beklendiğini belirten Tek, 22-23 Aralık sonrasında da art arda yeni yağışların görülebileceğini ifade etti.

Gündüz Ilık, Gece Sert Soğuk

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağış beklenmediğini dile getiren Tek, gündüz sıcaklıklarının 12 dereceden 14-15 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi. Buna karşın gece saatlerinde, özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların belirgin şekilde düştüğüne dikkat çekti.