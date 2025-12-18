Erbain soğukları ile dondurucu kışa hazır olun! 3 günlük süre verildi: Eksileri göreceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, 22 Aralık itibarıyla başlayacak ve 40 gün sürecek olan kışın en sert dönemi Zemheri'ye giriyor. Bu süreç öncesinde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanması bekleniyor.