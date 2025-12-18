Kadraj
Erbain soğukları ile dondurucu kışa hazır olun! 3 günlük süre verildi: Eksileri göreceğiz
Türkiye genelinde son günlerde etkisini hissettiren ılıman hava yerini sert bir soğuk dalgasına bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji verilerine göre halk arasında kışın en çetin dönemi olarak bilinen 40 günlük Zemheri diğer adıyla Erbain 22 Aralık itibarıyla başlıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yer yer 18 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların kısa süre içinde 4-5 derece seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 18.12.2025 07:33