Güllü cinayetinde çarpıcı iddialar! Patron Ferdi Aydın ölümüne ilişkin konuştu: Beraber planladılar

Güllü Yalova'daki evinin pencersinden 26 Eylül günü düşerek hayatını kaybetti. İtilerek düştüğü ortaya çıkan şarkıcı Güllü’yü kasten öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve kardeşi Tuğberk Yağız Gülter hakkında Patron Ferdi Aydın şok iddialarda bulundu. Aileye ve Güllü'nün ölümüne ilişkin kan donduran açıklamalarda bulunan Aydın cinayeti kardeşlerin birlikte işlediğini dile getirdi.

Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Bu düşmenin bir itilme sonucu olduğunun ortaya çıkmasının ardından cinayet soruşturması Türkiye'nin gündemine oturdu. Güllü'nün hayatını kaybettiği gece aynı odada bulunan kızı Tuğyan Ülküm Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

Gözaltına alınan Sultan Nur Ulu, yaşanan korkunç geceyi anlattı. Ulu'nun "Güllü'yü kızı Tuğyan itti" cinayet itirafının ardından Tuğyan Ülküm Gülter tutuklandı. Soruşturma sürerken, Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği cinayetle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Ferdi Aydın (Takvim arşiv)Ferdi Aydın (Takvim arşiv)

Güllü'nün ölmeden 5-6 gün önce kendisiyle konuştuğunu ve "Bana bir şey olursa oğlumdan ya da kızımdan bil" dediğini söyleyen Ferdi Aydın, CNN Türk'e açıklama yaptı. Ferdi Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti. Tuğyan'ı ben sadece bir iki kere gördüm. Bütün Çınarcık'a sordum. Sorduğumda 'Bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce bize de öldürmek istediğini' söyledi beyanlarında bulundular. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor.

Aydın, "Biz de bunun buradan cinayet olduğunu düşündük aynı keza zaten savcı Duygu Bayar'ın da söylediği gibi... Sayın başsavcımızın 'ilk günden beri biz de cinayet olduğunu düşünüyorduk' dedi. Devletimiz büyük bir araştırma yaptı. Emniyet büyük bir araştırma yaptı ve bunun nitekim sonunda üst soyağacına ait cinayet olduğu belli oldu ve tutuklandı." dedi.

Güllü (Takvim arşiv)Güllü (Takvim arşiv)

"KIZININ RUH SAĞLIĞI İYİ DEĞİL"

Öte yandan Aydın Güllü'nün mal varlığı için öldürülebileceği ihtimali üzerinde durarak sözlerine şu şekilde devam etti:

Birçok nedeni olabilir. Öncelikle kızının ruh sağlığı iyi değil ikincisi para üçüncüsü annesini kıskanması dördüncüsü evlenmesi için annesinin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Şöyle Güllü hanımın mal varlığı kalan paralar şu an dünya sıralamasında şarkıları var. Yani teklifler onlar bunlar vs yine 100 milyon 200 milyon TL bir mal varlığı kalıyor. Bunlar zaten biliyorlardı. Çünkü Güllü ablaya 15 gün önce film teklifi gelmişti. Güllü abla da bunun kaç para edeceğini eğer evde anlattıysa mutlaka biliyorlardır. Çünkü öldükten sonra biliyorsunuz değeri de arttı. Kesinlikle biliyorlardı ve mal için yaptılar.

Ferdi Aydın ve Tuğyan (Takvim arşiv)Ferdi Aydın ve Tuğyan (Takvim arşiv)

"ANNEMİ ÖLDÜRMEK EN BÜYÜK HAYALİM"

Tuğyan'ın "Annemi öldürmek en büyük hayalim" şeklinde konuştuğu söylentilerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Kadın evlenmek için yaptı ve çocuklar çocukken büyüyene kadar hep nefret etmişler annelerinden. Annemi öldürmek en büyük hayalim dediğin söylemler var. En yakınlarına söylüyorlar. 2 yıldır yaklaşık annemi öldüreceğim beyanlarında bulunuyor. Bu olayda tek başına değil. Abisi Tuğberk de var. Güllü'nün bunları yaşayacağından kesinlikle haberi varmış ama bize söylememiş diye düşünüyorum. Çünkü evine sesli kameralar koymuş, çelik kapısını en sağlamından taktırmış, iki odanın arasına bir kamera koymuş, iki duvar arasına oklu demir koymuş binadan ekstra binaya özel kameralar koymuş. Bir de yatak odasına şifreli kapı koymuş yani sen evde kızınla ve oğlunla yaşıyorsan neden odana şifreli kamera koyarsın?

Tuğberk (DHA)Tuğberk (DHA)

"BENCE İKİ KARDEŞ BERABERLER"

Aydın iki kardeşin cinayeti birlikte planladığını belirterek "Düşünüyorum ki iki ortak var. Sen gir ben dışarıda kalayım. Mal mülk de bana kalır zaten ben de sana en azından iyi bakarım çıktığında da malımız mülkümüz olmuştur diye düşüncelere girebilir. 90 gündür konuşmayan Tuğberk ablasını savunan Tuğberk neden şimdi gitti. Bunun iki alternatif var. Birincisi ortaklar 'ben kendimi kurtarayım. Topu da sana atayım' dedi ikincisi alternatifte bana ne ya kardeşim ben malı mülkü alayım o sürünsün dedi. Bence iki kardeş beraberler." sözlerini söyledi.

Tuğyan (DHA)Tuğyan (DHA)

"GÜLLÜ ABLANIN KOLYESİ NİŞANLISININ BOYNUNDAYDI"

Güllü'nün kızının kendisini öldüreceğini bildiğini ve bunun için önlemler aldığını vurgulayarak "O gece altınlar çalındı biliyorum. Güllü abla öldükten bir gün sonra kolyesi nişanlısının boynundaydı. Bunların iyi niyetine asla inanmıyorum. Evde eğlendiklerini biliyorum. Kaçış planı yaparken eğlendiklerini Türk halkıyla dalga geçtiklerini biliyorum. Güllü, kızının bunu yapacağını biliyordu. O yüzden önlemler aldı. Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet." dedi.

