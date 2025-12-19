Güllü cinayetinde çarpıcı iddialar! Patron Ferdi Aydın ölümüne ilişkin konuştu: Beraber planladılar
Güllü Yalova'daki evinin pencersinden 26 Eylül günü düşerek hayatını kaybetti. İtilerek düştüğü ortaya çıkan şarkıcı Güllü’yü kasten öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve kardeşi Tuğberk Yağız Gülter hakkında Patron Ferdi Aydın şok iddialarda bulundu. Aileye ve Güllü'nün ölümüne ilişkin kan donduran açıklamalarda bulunan Aydın cinayeti kardeşlerin birlikte işlediğini dile getirdi.
Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Bu düşmenin bir itilme sonucu olduğunun ortaya çıkmasının ardından cinayet soruşturması Türkiye'nin gündemine oturdu. Güllü'nün hayatını kaybettiği gece aynı odada bulunan kızı Tuğyan Ülküm Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı
Gözaltına alınan Sultan Nur Ulu, yaşanan korkunç geceyi anlattı. Ulu'nun "Güllü'yü kızı Tuğyan itti" cinayet itirafının ardından Tuğyan Ülküm Gülter tutuklandı. Soruşturma sürerken, Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği cinayetle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Güllü'nün ölmeden 5-6 gün önce kendisiyle konuştuğunu ve "Bana bir şey olursa oğlumdan ya da kızımdan bil" dediğini söyleyen Ferdi Aydın, CNN Türk'e açıklama yaptı. Ferdi Aydın, şu ifadeleri kullandı:
Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti. Tuğyan'ı ben sadece bir iki kere gördüm. Bütün Çınarcık'a sordum. Sorduğumda 'Bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce bize de öldürmek istediğini' söyledi beyanlarında bulundular. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor.
Aydın, "Biz de bunun buradan cinayet olduğunu düşündük aynı keza zaten savcı Duygu Bayar'ın da söylediği gibi... Sayın başsavcımızın 'ilk günden beri biz de cinayet olduğunu düşünüyorduk' dedi. Devletimiz büyük bir araştırma yaptı. Emniyet büyük bir araştırma yaptı ve bunun nitekim sonunda üst soyağacına ait cinayet olduğu belli oldu ve tutuklandı." dedi.
"KIZININ RUH SAĞLIĞI İYİ DEĞİL"
Öte yandan Aydın Güllü'nün mal varlığı için öldürülebileceği ihtimali üzerinde durarak sözlerine şu şekilde devam etti:
Birçok nedeni olabilir. Öncelikle kızının ruh sağlığı iyi değil ikincisi para üçüncüsü annesini kıskanması dördüncüsü evlenmesi için annesinin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Şöyle Güllü hanımın mal varlığı kalan paralar şu an dünya sıralamasında şarkıları var. Yani teklifler onlar bunlar vs yine 100 milyon 200 milyon TL bir mal varlığı kalıyor. Bunlar zaten biliyorlardı. Çünkü Güllü ablaya 15 gün önce film teklifi gelmişti. Güllü abla da bunun kaç para edeceğini eğer evde anlattıysa mutlaka biliyorlardır. Çünkü öldükten sonra biliyorsunuz değeri de arttı. Kesinlikle biliyorlardı ve mal için yaptılar.