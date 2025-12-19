PODCAST CANLI YAYIN

CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde kriz: Kızıma küfür ettiler!

CHP Şile İlçe Başkanlığı önüne aracıyla giden bir şahıs "Ben babayım. Hangi baba, kızına küfür edilmesini kabul edebilir" diyerek bağırdı. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde kriz: Kızıma küfür ettiler!

CHP Şile İlçe Başkanlığı önüne aracıyla gelerek 'kızına küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Üsküdar Caddesi'nde bulunan CHP Şile İlçe Başkanlığı binasının önünde meydana geldi.

CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde gerginlik

CHP BİNASI ÖNÜNDE BAĞIRDI: KIZIMA KÜFÜR ETTİLER
Aracıyla ilçe başkanlığı binasının önüne gelen bir kişi, caddede durarak 'Kızıma küfür ettiler' diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada trafiğin sıkışması üzerine bazı sürücüler korna basarak tepki gösterdi. Bunun üzerine yeniden aracına binen kişi bu sefer de aracıyla ilçe başkanlık binasının bulunduğu pasajın girişinde kaldırıma çıktı.

CHP binası önünde kriz (DHA)CHP binası önünde kriz (DHA)

Çevredeki iş yerlerinin kaldırımda bulunan saksı, tabela ve ürünlerine çarpan sürücü aracından tekrar inerek "Ben babayım. Hangi baba, kızına küfür edilmesini kabul edebilir" diyerek bağırmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE TAŞLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün S.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.A.'nın şubat ayında da CHP İlçe binasına taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu: 4 madde tek hedef! 15 bölüm 60 sayfa
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
Borsa İstanbul
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronu yapay zeka ele verdi
Türk Telekom
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Şüpheliler Müge Anlı’da yüzleşti! 4 yaşındaki Emine’yi üvey baba mı öldürdü?
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Levent Gültekin'e adli kontrol ve yurt dışı yasağı! Geçmiş skandalı da hafızalarda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Uyuşturucu operasyonları Diyanet'in de gündeminde: Cuma hutbesinde gençlere çağrı
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!