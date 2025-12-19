PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Galatasaray istediğini aldı
Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları

Galatasaray istediğini aldı

Eklenme Tarihi 19 Aralık 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktı Aslında Okan Buruk buna mecburdu. Sakatlıklar ve hep aynı oyunculularla oynamak zorunda kalması buna etkendi. Gökdeniz Gürpüz performansı en çok merak edilen futbolcuydu maç öncesinde.
Bence iyi oyuncu olacağını belli etti. Biraz heyecan vardı o da çok normal bence. Arda Ünyay çok iyi mücadele etti. Son zamanlarda yapılan eleştirilerin ardından mental olarak bu kadar güçlü kalabilmesini çok önemli görüyorum. Geleceği çok parlak bir futbolcu.

Hem Galatasaray hem de Milli Takımımız için önemli bir yıldız olacağını düşünüyorum. Ahmed Kutucu geldiğinden beri belki de en iyi oyununu oynadı. Golünü de attı. Normalde devre arasında gönderilebilecek isimler arasında yer alıyordu. Ancak dünkü oyunun ardından Okan Buruk'un planlarında değişim olabilir.

Icardi'ye çok top gelmedi. Ancak o da çok hareketsizdi. Bu görüntüsüyle Osimhen'in olmadığı dönemde sıkıntı yaşanabilir. Okan hoca ikinci yarının başında İlkay ve Sane'yi çıkarmakla doğru karar verdi. Çünkü pazar maç var. Ardından da Süper Kupa'ya gidilecek. Ve zaman az. Galatasaray için her kupa değerli ve bu kupayı en çok kazanan takım olarak bir kez daha müzesine götürmek istiyorlar. Galatasaray dün özellikle ilk yarıda topa sahip oldu ama üretkenlikte sıkıntı çekti. Ama her şeye rağmen kazanmayı bilerek kupaya iyi bir başlangıç yaptı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
3 puana rağmen transfer şart 14 Aralık 2025, Pazar Kritik maçın acı kaybı 10 Aralık 2025, Çarşamba Kaybolan ikinci yarı 06 Aralık 2025, Cumartesi İstediğini alan Galatasaray 02 Aralık 2025, Salı
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Resmi İlandır
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Süper mini çantalar, Paris Moda Haftası’na damga vurdu
Mini çılgınlık
Barzani’den sınır tehdidi
Barzani’den sınır tehdidi
Yazar Kasa POS
Yazar Kasa POS
Hayal ettiler sektörlerinde fark yarattılar
Hayal ettiler sektörlerinde fark yarattılar