Evren Turhan

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktı Aslında Okan Buruk buna mecburdu. Sakatlıklar ve hep aynı oyunculularla oynamak zorunda kalması buna etkendi. Gökdeniz Gürpüz performansı en çok merak edilen futbolcuydu maç öncesinde.

Bence iyi oyuncu olacağını belli etti. Biraz heyecan vardı o da çok normal bence. Arda Ünyay çok iyi mücadele etti. Son zamanlarda yapılan eleştirilerin ardından mental olarak bu kadar güçlü kalabilmesini çok önemli görüyorum. Geleceği çok parlak bir futbolcu.



Hem Galatasaray hem de Milli Takımımız için önemli bir yıldız olacağını düşünüyorum. Ahmed Kutucu geldiğinden beri belki de en iyi oyununu oynadı. Golünü de attı. Normalde devre arasında gönderilebilecek isimler arasında yer alıyordu. Ancak dünkü oyunun ardından Okan Buruk'un planlarında değişim olabilir.



Icardi'ye çok top gelmedi. Ancak o da çok hareketsizdi. Bu görüntüsüyle Osimhen'in olmadığı dönemde sıkıntı yaşanabilir. Okan hoca ikinci yarının başında İlkay ve Sane'yi çıkarmakla doğru karar verdi. Çünkü pazar maç var. Ardından da Süper Kupa'ya gidilecek. Ve zaman az. Galatasaray için her kupa değerli ve bu kupayı en çok kazanan takım olarak bir kez daha müzesine götürmek istiyorlar. Galatasaray dün özellikle ilk yarıda topa sahip oldu ama üretkenlikte sıkıntı çekti. Ama her şeye rağmen kazanmayı bilerek kupaya iyi bir başlangıç yaptı.