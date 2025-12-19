PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi! İşte o mahalleler

İstanbul'da baraj doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. CHP’li İBB’nin su krizi yönetimindeki başarısızlığı tartışılırken İSKİ 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Suların kesileceği mahalleri açıklayan İSKİ kesintinin sebebini ise "çalışma" olarak duyurdu.

İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 17,83'e düşerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

CHP'li İBB'nin su krizi yönetimindeki başarısızlığı tartışılırken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ 3 İLÇEYİ AÇIKLADI
İSKİ, Kıraç Terfi Merkezi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle salı günü Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere 19 saat boyunca su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kıraç Terfi Merkezi'nde kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

HANGİ SAATLER ARASINDA KESİNTİ YAŞANACAK
Çalışmalar kapsamında, 23 Aralık Salı saat 09.00 ila 24 Aralık Çarşamba saat 04.00 arasında Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere su verilemeyecek.

İŞTE O MAHALLELER
Üç ilçede su kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:

"Esenyurt'ta, Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet mahalleleri. Beylikdüzü'nde, Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri. Büyükçekmece'de, Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı mahalleleri."

TAKVİM YAZMIŞTI: CHP MEDYASI SU KESİNTİLERİNE HAZIRLIYOR
CHP'li İBB'nin su krizi yönetimindeki başarısızlığı tartışılırken, CHP medyası "su kesintisi geliyor" manşetleriyle kamuoyunu hazırlamaya başlamıştı.

