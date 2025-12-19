İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi! İşte o mahalleler

İSKİ 3 İLÇEYİ AÇIKLADI İSKİ, Kıraç Terfi Merkezi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle salı günü Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere 19 saat boyunca su verilemeyeceğini bildirdi.

CHP'li İBB'nin su krizi yönetimindeki başarısızlığı tartışılırken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ ), 19 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İstanbul 'da baraj doluluk oranları yüzde 17,83'e düşerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

HANGİ SAATLER ARASINDA KESİNTİ YAŞANACAK Çalışmalar kapsamında, 23 Aralık Salı saat 09.00 ila 24 Aralık Çarşamba saat 04.00 arasında Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere su verilemeyecek.

İSKİ 'den yapılan açıklamaya göre, Kıraç Terfi Merkezi'nde kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

İstanbul'da baraj doluluk oranları 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İŞTE O MAHALLELER

Üç ilçede su kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:

"Esenyurt'ta, Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet mahalleleri. Beylikdüzü'nde, Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri. Büyükçekmece'de, Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı mahalleleri."