İstanbul'a ilk kar sistemi geliyor: 2'li dalga yola çıktı! 31 Aralık detayına dikkat
Kış takvimi ilerliyor ancak İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde beklenen kış manzarası henüz ortaya çıkmış değil. Hava zaman zaman soğusa da kar yağışı büyük ölçüde yüksek kesimlerle sınırlı kalıyor. Yılbaşı yaklaşırken sosyal medyada 'kar geliyor' paylaşımları artarken şehir merkezlerinde gerçekten beyaz bir yılbaşı yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son tahminler ve il il hava durumu!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:06