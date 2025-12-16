Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'a ilk kar sistemi geliyor: 2'li dalga yola çıktı! 31 Aralık detayına dikkat

Kış takvimi ilerliyor ancak İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde beklenen kış manzarası henüz ortaya çıkmış değil. Hava zaman zaman soğusa da kar yağışı büyük ölçüde yüksek kesimlerle sınırlı kalıyor. Yılbaşı yaklaşırken sosyal medyada 'kar geliyor' paylaşımları artarken şehir merkezlerinde gerçekten beyaz bir yılbaşı yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son tahminler ve il il hava durumu!

Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutluluk artarken; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık seyredecek. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunurken, Marmara'nın doğusu başta olmak üzere Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR İÇ VE DOĞUDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde ise 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar görülebileceği belirtiliyor.

KIŞ GECİKİYOR GÖZLER YILBAŞINA ÇEVRİLDİ: İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ NE DURUMDA?

Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen Türkiye genelinde kış havası şehir merkezlerinde henüz tam anlamıyla hissedilmiş değil. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, zaman zaman etkili olan yağışlara rağmen karın daha çok yüksek kesimlerle sınırlı kalmasına neden oluyor. İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kış, şimdilik takvimde var ama sokaklarda yok.

Yılbaşı yaklaşırken sosyal medyada "İstanbul'a kar geliyor" yorumları yeniden gündeme gelirken, uzmanlar bu beklentiye daha temkinli yaklaşıyor.

ARALIK AYI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteorolojik veriler, bu yıl aralık ayı sıcaklıklarının 1991-2020 uzun yıllar ortalamasının 1 ila 3 derece üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor. Özellikle gece sıcaklıklarında geçmiş yıllara kıyasla belirgin bir düşüş yaşanmadığına dikkat çekiliyor.