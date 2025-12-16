İstanbul’a ilk kar sistemi geliyor: 2’li dalga yola çıktı! 31 Aralık detayına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutluluk artarken; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.