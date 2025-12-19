T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/262 Esas

KARAR NO : 2025/834

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/07/2025 tarihli ilamı ile 359/b-1 md.gereğince (sahte fatura düzenleme) 3 Yıl 5 Ay 20 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 359/a-1 maddesi gereğince (defter ve belge ibraz etmeme) 7 Ay 15 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına,TCK'nın 51. Maddesi gereğince Ertelenmesine ve TCK'nın 51/3 maddesi gereğince 1 Yıl Süre İle Denetime Tabi Tutulmasına karar verilen Sabahiddin ve Neriman oğlu, 09/10/1986 doğumlu, Hatay, Altınözü, Kıyıgören mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET ALAADDİN KARTALTEPE tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememiz kararı katılan İstanbul Defterdarlığı tarafından sanığın aleyhine, Cumhuriyet Savcısı tarafından ise sanığın lehine olacak şekilde istinaf edilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-CMK'nun 276. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf başvurularına yazılı olarak cevap verebileceği hususunun ihtarına,

4-Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle ve ya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 24.10.2025

Basın No: ILN02365124 #ilan.gov.tr