Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı’nın eski nişanlısı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
Taşacak Bu Deniz dizisinde İso karakterini canlandıran ünlü oyuncu Erdem Şanlı’nın özel hayatıyla ilgili bir gerçek ilk kez duyanları şaşkına çevirdi. Şanlı’nın bir dönem aynı dizide rol aldığı ünlü oyuncuyla nişanlandığı ancak ilişkilerinin evlilikle taçlanmadan son bulduğu ortaya çıktı.
Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde İso karakterini canlandıran Erdem Şanlı'nın hayatı merak konusu oldu.
2 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen ve aslen Boşnak kökenli olan Erdem Şanlı, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp İstanbul'a geldi ve bir süre kamera arkalarında reji olarak görev aldıktan sonra oyuncu koçluğu yapmaya başladı.
İlk oyunculuk deneyimini ise 2018 yılında Vatanım Sensin dizisi ile yaşayan Şanlı, daha sonra Avlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Kovala, Son Yaz, Aşk Mantık İntikam, İçimizdeki Ateş, Sınır, Limit, Ateş Kuşları gibi projelerde yer aldı.
Şimdilerde Taşacak Bu Deniz ile izleyici karşısına geçen oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu oldu. Bir dönem meslektaşı Deniz Işın ile aşk yaşayan Şanlı'nın eski nişanlısının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Erdem Şanlı'nın Limit adlı dijital dizide birlikte rol aldığı meslektaşı Miray Akay ile bir dönem aşk yaşayıp yüzük taktığı ortaya çıktı.
Ancak Balıkesir'de yapılan çekimler sırasında yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan ünlü çiftin ancak ilişkilerinin evlilikle taçlanmadan son buldu.
Miray Akay Kimdir?
17 Temmuz 2000'de Ukrayna'da doğan Miray Akay,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünde eğitim gördü. Üç yaşında çeşitli reklam ve kliplerde çalışarak oyunculuğa başlayan Akay, Bitmeyen Şarkı, 20 Dakika, Benim Adım Gültepe, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim, Servet, Bizim Hikaye, Zümrüdüanka, Bir Zamanlar Kıbrıs, Ah Nerede, Kuruluş Osman gibi dizilerde rol aldı.
Ne Olmuştu?
Öte yandan 'Güneşin Kızları' dizisiyle ünlenen oyuncu Miray Akay, 2019' da da 4 yıl aşk yaşadığı oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlanmıştı.