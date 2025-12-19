T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2025/1 İFLAS

GAZİANTEP İCRA DAİRESİNDEN

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİS : KARACA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 5060024374 Vergi Nolu,

OSB MAH. 4.BÖLGE 83414 NOLU CAD. No:7 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İİK, m. 206 ve 207 gereğince düzenlenen alacaklılar Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yolu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ilgili Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesine İİK, m. 235. gereğince yapılması gerekir. İİK, m. 232, 234 ve 235 gereğince ilanen tebliğ olunur. 17/12/2025

Basın No: ILN02364679 #ilan.gov.tr