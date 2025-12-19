ATV’de sürpriz kutlama: Müge Anlı doğum gününde bakın ne diledi!

ATV'de uzun yıllardır ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, faili meçhul cinayetlerden kayıp vakalarına kadar pek çok dosyayı aydınlatmaya devam ederken, bu kez stüdyoda farklı bir ana sahne oldu. Programın başarılı sunucusu Müge Anlı, canlı yayında kendisi için hazırlanan sürprizle karşılaştı.