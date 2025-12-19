PODCAST CANLI YAYIN

ATV’de sürpriz kutlama: Müge Anlı doğum gününde bakın ne diledi!

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, program sırasında yapılan sürprizle duygusal anlar yaşadı. Canlı yayındaki doğum günü kutlaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ATV'de uzun yıllardır ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, faili meçhul cinayetlerden kayıp vakalarına kadar pek çok dosyayı aydınlatmaya devam ederken, bu kez stüdyoda farklı bir ana sahne oldu. Programın başarılı sunucusu Müge Anlı, canlı yayında kendisi için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Canlı Yayında Doğum Günü Sürprizi 🎂

19 Aralık'ta doğan Müge Anlı için program ekibi tarafından hazırlanan doğum günü kutlaması, yayın sırasında gerçekleşti.

Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi!

Programın akışı içinde yapılan sürpriz karşısında Anlı'nın şaşkınlığı ve mutluluğu dikkat çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Stüdyoda yaşanan bu özel anlar kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyiciler, Müge Anlı için "İyi ki doğdun" ve "Nice sağlıklı yıllara" gibi mesajlar paylaşarak sevilen sunucuya olan ilgilerini bir kez daha gösterdi.

Her Hali Ayrı Güzel!

Kutlama sırasında ekrana yansıyan Müge Anlı'nın çocukluk fotoğrafları ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim için "Her hali ayrı güzel" yorumu yapıldı.

Müge Anlı'yı anlatan doğum günü pastası da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Doğum Günü Dileği!

Müge Anlı mumları üflerken ise şu ifadeleri kullandı: "Rutinimiz bozulmasın. Sevdiklerimizle, sağlıkla, huzurla böyle devam edelim"

Bir sonraki dileğini ise "Özel" diyerek kendine sakladı.

