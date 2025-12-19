1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan. ( A Haber)

"DUYARLILIĞIMIZI CANLI TUTMAMIZ GEREKİYOR"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, A Haber'e yaptığı açıklamada Gazze'deki acının dinmediğine ve teyakkuz halinin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, ateşkes söylemlerinin sahada karşılık bulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şu anda hani bir soykırım, işte "ateşkesle bitti" denilebilecek bir noktaya gelmedik. Çünkü ateşkesin sık sık ihlal edildiğini biliyoruz. Ateşkesin bitmesi Gazze'de insanların hayatlarına devam edebildiği anlamına gelmiyor. Diken üstünde tabiri caizse ve enkaz üzerinde yaşıyorlar. Batı Şeria'da Müslümanların malına, mülküne, canına tecavüzlerin arttığını görüyoruz. Her gün daha fazla saldırıların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Filistin'in namusu söz konusuysa oradaki kardeşlerimizin durumu söz konusuysa iş daha iyiye gidiyor falan değil. Onun için bizim bu duyarlılığımızı, teyakkuz halimizi canlı tutmamız gerekiyor.