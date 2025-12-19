1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
2026 yılının ilk gününde 2 senedir olduğu gibi Filistin için destek yürüyüşü gerçekleştirilecek. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrıda bulundu. A Haber mikrofonuna konuşan Erdoğan, "1 Ocak'ta yine Filistin için, Kudüs'ün özgürlüğü için tekrar Galata Köprüsü'nde toplanacağız." dedi.
İstanbul, yeni yılın ilk gününde yine tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak.
Türkiye, yeni yılın ilk sabahında yine mazlumun gür sesi, insanlığın vicdanı olmaya hazırlanıyor. Yüz binlerin katılımıyla gerçekleşen "Büyük Filistin Yürüyüşü", 1 Ocak 2026'da da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek.
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 2 yıldır olduğu gibi yine yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirileceğini duyurdu.
"DUYARLILIĞIMIZI CANLI TUTMAMIZ GEREKİYOR"
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, A Haber'e yaptığı açıklamada Gazze'deki acının dinmediğine ve teyakkuz halinin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, ateşkes söylemlerinin sahada karşılık bulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Şu anda hani bir soykırım, işte "ateşkesle bitti" denilebilecek bir noktaya gelmedik. Çünkü ateşkesin sık sık ihlal edildiğini biliyoruz. Ateşkesin bitmesi Gazze'de insanların hayatlarına devam edebildiği anlamına gelmiyor. Diken üstünde tabiri caizse ve enkaz üzerinde yaşıyorlar. Batı Şeria'da Müslümanların malına, mülküne, canına tecavüzlerin arttığını görüyoruz. Her gün daha fazla saldırıların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Filistin'in namusu söz konusuysa oradaki kardeşlerimizin durumu söz konusuysa iş daha iyiye gidiyor falan değil. Onun için bizim bu duyarlılığımızı, teyakkuz halimizi canlı tutmamız gerekiyor.
"2 YILDIR OLDUĞU GİBİ GALATA KÖPRÜSÜ'NDE TOPLANACAĞIZ"
Pazartesi günü TÜGVA'da gerçekleştirilecek basın toplantısıyla duyuru yapılacağını da belirten Erdoğan,
"Pazartesi günü basın toplantısıyla da duyurusunu yapacağız. Bütün basın mensuplarını çağırıyoruz TÜGVA'da yapacağız 1 Ocak'ta 2 yıldır olduğu gibi yine Galata Köprüsü'nde toplanacağız. 1 Ocak'ta yine Filistin için, oradaki kardeşlerimizin özgürlüğü için, eninde sonunda Kudüs'ün özgürlüğü için tekrar Galata Köprüsü'nde toplanacağız inşallah." dedi.