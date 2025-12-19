Örnek No:55*

T.C.

ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 04/09/2025 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Y. Demirtaş Köyü Kıraç mevkii 167 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz bağ vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 4-6meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan çalı formda ağaççıklar bulunmaktadır. Elazığ Belediye Başkanlığının 90596 sayılı cevabi yazısında; Belediyemizin uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı ancak kısmen mücavir alan sınırları içerisinde kaldığı bildirilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 04/07/2025 tarih 64729 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın plansız alanlarda kaldığı, plansız alanlar imar yönetmeliğine tabi olduğu bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 3.750,69 m2 -Kıymeti : 4.125.759,00 TL -KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:21

17/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

