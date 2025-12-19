Yerli gaz ekonomiye dev katkı sağladı: 2026 hedefi günlük 20 milyon metreküp

Karadeniz gaz sahası, Türkiye'nin ilk deniz doğal gaz arama alanı olarak genişletilirken yeni sondaj bölgeleri de belirleniyor. Bugüne kadar Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen dev rezervlerden yaklaşık 5 milyar metreküp yerli doğal gaz üretildi. Bu üretimin Türkiye ekonomisine katkısı 1,5 milyar dolar, güncel kurla yaklaşık 64 milyar lira olarak hesaplandı.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz gazı, ithalata dayalı enerji düzenini sarsarak ekonomiye nefes aldırdı. Proje, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik ağırlığını artıran stratejik bir eşik olarak görülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "enerjide tam bağımsız Türkiye" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Karadeniz doğal gaz projesi, ülkenin enerji denkleminde yeni bir sayfa açtı.

Sakarya Gaz Sahası'nda toplam 785 milyar metreküplük rezerv tespit edilirken, üretime alınan 5 milyar metreküp gaz sayesinde milyonlarca haneye yerli enerji sağlandı. Günlük ortalama mutfak ve sıcak su tüketimine denk gelen doğal gaz bedelinin bir yıl boyunca faturalardan düşürülmesi uygulaması da vatandaşlara doğrudan katkı sundu.

Türkiye bugün 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip konumda bulunuyor. Karadeniz'in yanı sıra Somali, Pakistan, Libya ve Orta Asya'da yürütülen projelerle Türkiye, teknik tecrübesini uluslararası sahaya taşımayı hedefliyor.

2002 yılında yalnızca 5 şehirde doğal gaz kullanılırken, bugün 81 ilde yaklaşık 780 yerleşim yerine doğal gaz ulaştırılmış durumda. Hedef, bu oranı yüzde 100'e çıkarmak.