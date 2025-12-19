T.C.

ANKARA 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/1225 Esas

KARAR NO : 2025/455

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/06/2025 tarihli ilamı ile "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama " suçundan Türk Ceza Kanununun 228/1. 62, 53, 52/2, 54 ve CMK 231/5maddeleri gereğince neticeten "10 AY HAPİS CEZASI ile 3.320 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Emanette kayıtlı eşyaların ZORALIMINA" karar verilen Abdülmuttalip ve Emine oğlu, 22/01/1990 Orta doğumlu Mehmet ÇOLAKOĞLU, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki hafta içinde Mahkememiz'e doğrudan veya diğer bir Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması sureti ile düzenlenecek bir tutanak ile sanığın o tarihte tutuklu veya hükümlü bulunması halinde CMK 263 maddesi gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapacağı başvuru veya vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16.12.2025

